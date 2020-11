Inter-Real Madrid si gioca anche sul mercato. Tuttosport riprende la voce rimbalzata dalla Germania su un possibile scambio a gennaio tra i centrocampisti offensivi Eriksen e Isco.



Sullo sfondo c'è il Bayern Monaco, interessato a entrambi i calciatori che hanno un ingaggio simile sui 7 milioni di euro netti all'anno. Il club tedesco può offrire il francese Tolisso in cambio all'Inter, che invece potrebbe ottenere l'argentino Leandro Paredes dal PSG. In Inghilterra il danese ex Tottenham piace ad Arsenal e Manchester United.