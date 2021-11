Nel centrocampo tipo dell'Inter c'è uno slot per tre giocatori: Calhanoglu, Vidal e Vecino. Il turco doveva essere il titolare sulla carta, ma le difficoltà a decollare in nerazzurro hanno aperto le porte a un cambio delle gerarchie.. 10 presenze - molte da subentrato - e un gol nel 6-1 contro il Bologna. Numeri da giocatore quasi al margini del progetto, ma guai a dirlo a Simone Inzaghi. L'allenatore è stato chiaro fin da subito congelando la cessione in estate - piaceva al Napoli - con l'obiettivo di rilanciarlo dopo due stagioni complicate e caratterizzate da continui infortuni. E ci sta provando.- Occhio però, perché il contratto di Vecino è in scadenza a giugno e al momento non ci sono trattative in corso per un rinnovo nonostante i nerazzurri in questo periodo stiano lavorando proprio sui contratti: dopo l'ufficialità per il prolungamento di Lautaro - con clausola rescissoria eliminata - tutto fatto anche per quello di Barella e c'è ottimismo per quello di Brozovic.. Anzi, Marotta di sta guardando intorno in cerca di un acquisto in quel ruolo: Nandez (Cagliari) e Thorsby (Sampdoria) i profili che piacciono di più.- Più per l'estate che per gennaio, quando difficilmente arriverà qualcuno se prima non ci saranno uscite.. Testa bassa e lavorare, con l'obiettivo di convincere tutti e firmare il rinnovo. Nella testa di Inzaghi c'è anche Vecino nell'Inter del futuro, ora dipende tutto da lui.