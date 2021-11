Nel mirino delle big. Soprattutto Milan e Inter, che pensano a lui per il 2022. Lorenzo Lucca è il nuovo che avanza del calcio italiano, dai suoi piedi e dalla sua testa nascono le ambizioni di promozione del Pisa, che guida la B con un punto di vantaggio sul Brescia e due sul Lecce. Di lui ha parlato Giuseppe Corrado, presidente del club toscano, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "​Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare”. E abbiamo chiuso: il Sassuolo si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo"."Quanto vale ora? Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento (ha preso il 75% del vecchio socio Enzo Ricci per quasi 22 milioni ndr). Non abbiamo ancora un progetto su di lui,. L’importante è mantenere equilibrio. I tifosi non capiscono, soprattutto quelli del calcio di una volta. Ma un imprenditore è come il tifoso, le aspettative sono alte.. Sapendo che Pisa è una piazza molto più grande"."Queste cose le disse Gazidis quando prese il Milan e i risultati si vedono. Ho sentito Agnelli dire che i parametri zero sono i nemici di una sana gestione: nel 2006 Berlusconi mi chiese consigli e dissi la stessa cosa, era meglio l’investimento di 21 milioni per Gilardino che il parametro zero Cafu, che guadagnava 5 volte di più senza dare valore al club.