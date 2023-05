Clima disteso, nonostante la posta in palio. In Pinetina, l’Inter, si mostra serena alla vigilia della semifinale di Champions, con allegata anche una buona notizia: il rientro in gruppo di Robin Gosens, che ha preso parte al torello. Il tedesco si è anche esibito in un intervento in scivolata, sintomo che la spalla, comunque protetta dal tutore, stia guarendo bruciando le tappe. Ecco perché una sua convocazione è tutt’altro che da escludere. A proposito di clima sereno, Onana e Brozovic, imbeccati dai compagni, hanno anche sdrammatizzato sulla lite che c’era stata alla vigilia della sfida contro il Benfica e che li aveva visti protagonisti: “Oggi nessuna rissa?”, hanno scherzato dal cerchio di centrocampo. Poi un attimo di paura per Bastoni, andato al tappeto dopo un contatto con Dzeko, ma il difensore nerazzurro si è immediatamente rialzato, spegnendo l’allarme. Ancora nessuna certezza in merito alle formazioni, ma Brozovic sembra in vantaggio su Calhanoglu, così come Dzeko su Lukaku.