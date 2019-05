Marcelo Brozovic sempre più centro nevralgico dell'Inter. Il centrocampista, come riportato dalla Lega Serie A, è infatti il giocatore che nell’ultima giornata di campionato ha messo a segno il maggior numero di passaggi, 120: ben 27 in più di Bereszynski, che si piazza al secondo posto di questa speciale classifica. Ma non solo: Brozovic è anche il giocatore che percorre più km: la media è di 11,819 a gara.