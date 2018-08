Il lento avvio in campionato ha imposto alla dirigenza nerazzurra una presa di posizione verso un gruppo che ha mostrato scarsa personalità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Spalletti abbia indirizzato il gruppo verso nuovi obiettivi.



“Toglietevi dalla testa lo scudetto. È il messaggio deciso che l’Inter tutta, allenatore e dirigenti, hanno voluto recapitare alla squadra a dodici ore o poco più dal pareggio con il Torino. Basta pensieri tricolori, basta pressioni, basta idee strane: qui si lotta per entrare tra le prime quattro, possibilmente con meno patemi d’animo dello scorso campionato. Eccola, la retromarcia strategica, una via di mezzo tra il rispetto dovuto a due risultati negativi – e dunque alle carenze mostrate dalla squadra – e la strada scelta per alleggerire un gruppo che sta dimostrando limiti di personalità“.