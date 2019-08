"Paulo Dybala è ancora dentro la Juve soltanto perché non sono andate in porto operazioni di mercato, quindi non è intoccabile". Lo fa sapere Sportitalia tramite Alfredo Pedullà: "Gli estimatori non mancano, lui ha sempre detto che vorrebbe restare, ma ha ormai capito che la il club bianconero ha deciso di cederlo. Questa fase di stand-by aiuta molto l’Inter che ha l’asso in mano (Lukaku) e che contemporaneamente è consapevole come la Juve farà di tutto per prendere Icardi. E nello stesso tempo un eventuale scambio con Dybala oggi per l’Inter non è una necessità, con tutte le difficoltà del caso, ma al massimo un’opportunità. All’interno di questo giochino convivono Dzeko (che vuole l’Inter), Higuain (che non vuole lasciare la Juve e che per ora resisterà alla Roma) e chissà quanti altri intrecci ci saranno. Intanto Dybala ha “giocato” davvero per Marotta, rifiutando tutto e consentendo così a Lukaku di coronare il suo sogno nerazzurro. Meglio di così, per l’Inter…".