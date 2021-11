L'Inter accelera per Kostic, è lui il giocatore individuato per sostituire Ivan Perisic in scadenza di contratto e vicino all'addio. L'esterno dell'Eintracht Francoforte piaceva anche ad Antonio Conte che aveva dato l'ok ad affondare il colpo già un anno fa, ma i discorsi non sono stati approfonditi perché Perisic non è più andato via.