È stato un vero e proprio salvatore, per l'Inter e per Luciano Spalletti. Quando, lo scorso 13 febbraio, la società nerazzurra comunicò con un tweet la decisione di togliere la fascia da capitano a Mauro Icardi, con la conseguente reazione di Maurito che si è di fatto chiamato fuori dalla squadra, l'allenatore toscano si è trovato costretto a puntare su Lautaro Martinez. E, in cambio, ne ha ricevuto corsa, grinta, sportellate e, soprattutto, gol.



COLPO DI ZANETTI - Sono nove quelli messi a segno fin qui nella sua prima stagione in Europa, prima dell'infortunio subito con l'Argentina, tre dei quali arrivati dopo l'uscita di scena di Icardi. Prestazioni che sottolineano ancora una volta il grande colpo fatto fa dall'Inter, che lo pagò 20 milioni di euro più le tasse al Racing de Avellaneda. Un acquisto che porta la firma di Javier Zanetti, decisivo per convincere Lautaro quando ormai sembrava promesso sposo dell'Atletico Madrid. LA MISSIONE - Un anno fa, di questi tempi, inizia l'operazione Lautaro. Zanetti, che ha sempre un occhio di riguardo per il Sudamerica, lo nota e dopo una partita chiama subito il suo ex compagno Diego Milito, diventato nel frattempo direttore tecnico del Racing. Javier capisce che l'Atletico sta spingendo, ma c'è ancora la possibilità di inserirsi e parte per l'Argentina, dove allaccia i rapporti con Beto Yaqué, agente dell'attaccante. Le prime risposte sono positive e ad Avellaneda arriva anche Piero Ausilio. Dopo due giorni di incontri, la fumata bianca: Lautaro dice sì ai nerazzurri, preferendo la chiamata di Pupi a quella del Cholo Simeone e anche del Borussia Dortmund.



LAVORO IN SILENZIO - Un colpo chiuso in silenzio, come spesso in silenzio è abituato a lavorare Zanetti. Da vicepresidente nerazzurro è impegnato su diversi fronti, non solo su quello sportivo. Dalle Academy in giro per il mondo alle relazioni a livello internazionale, anche con la Uefa; dal ruolo di membro della Fifa agli sviluppi in ambito commerciale, che hanno portato all'arrivo di nuovi sponsor, sono tanti i campi in cui l'Inter sta ottenendo risultati importanti. Intanto, però, ha fatto un grande regalo alla squadra della sua vita: ha il numero 10, corre, lotta... e segna.