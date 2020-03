Romelu Lukaku non avrebbe voluto scendere in campo con lo United prima di aver risolto ogni questione di mercato. Questo è quanto rivela il Times, che spiega come fosse proprio questo il motivo dello screzio creatosi tra il centravanti belga e il tecnico dei Red Devils, Gunnar Solskjaer, che ha spesso visto come delle scusanti i numerosi fastidi muscolari riferiti dal calciatore al termine delle sedute di allenamento.