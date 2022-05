Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli, in prestito dall'Inter, ha parlato in un'intervista a Sportweek raccontando anche un retroscena di mercato: "Più che altro ci ho sperato. Quei gol in Primavera mi hanno dato autostima e responsabilità. Ma i giocatori che dalla Primavera sbocciano subito tra i grandi si contano sulle dita di una mano. Io ho dovuto affrontare un normale percorso di crescita. L'anno scorso non ero rassegnato, tant’è che sono sempre rimasto male quando non entravo, che fosse la prima partita di campionato o l’ultima. Con Conte ho parlato prima del mercato di gennaio, dicendogli che avrei voluto andare a giocare. E lui, sincero, mi fa, più o meno: “Preferisco che resti qua. Non sei la prima scelta, ma ti alleni bene e non crei problemi. E poi, restando, puoi imparare molto di più che andando via”".