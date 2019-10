Secondo quanto svelato da La Stampa nel corso della notte fra lunedì e martedì, quando Luciano Spalletti stava trattando la buonuscita con l'Inter per firmare con il Milan senza trovare però l'accordo, l'allenatore toscano in una telefonata con Marotta ha urlato: "​Se Conte prende 12 milioni, a me dovete darne almeno 5". Netto il no del dirigente nerazzurro e di conseguenza il no di Spalletti al Milan.