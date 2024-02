Inter, ricordi M'Vila? Ecco dove può andare

Federico Russo

Non tutti ricorderanno Yann M’Vila, centrocampista francese classe 1990, ex Inter tra le altre. Il mediano era svincolato dalla scorsa estate dopo l’esperienza triennale all’Olympiacos, con cui si è laureato campione di Grecia per due volte consecutive: nel 2021 e nel 2022. Adesso però avrebbe trovato una nuova squadra. Infatti, come riporta Footmercato, il calciatore è in fase di discussione avanzata con il West Bromwich Albion, attualmente quinto in Championship e quindi in piena corsa per l’ascesa in Premier League.



LA CARRIERA - La vita sportiva del calciatore è stata sempre costellata da molti cambi di maglia sin dai sui inizi. Debutta in Francia nel Rennes facendo la trafila dalle giovanili alla prima squadra fino al gennaio del 2013, quando viene acquistato in Russia dal Rubin Kazan per 12 milioni di euro. Poi il suo arrivo in Italia, dopo una lunga telenovela, approda infatti all’Inter di Thohir nel luglio del 2014, esperienza però tutt’altro che idilliaca, soprattutto viste le premesse con cui era arrivato a Milano. Infatti i nerazzurri non lo riscattarono e fece ritorno in Russia. Il Rubin però non lo considerava più imprescindibile e lo girò nuovamente in prestito, ma anche in questo caso il Sunderland non riscattò il suo cartellino. Nel gennaio del 2018 fece ritorno in Francia dal momento che lo acquistò il Saint Etienne: anche in questo caso la sua esperienza non fu indimenticabile e nel settembre 2020 fu acquistato dall’Olympiacos. In Grecia ha vissuto invece tre anni pieni, vincendo anche due campionati. Infatti in 69 presenze totali in Super League 1 ha realizzato 5 gol (campionato dove ne ha fatti di più in carriera) e 5 assist. Adesso quindi la sua carriera calcistica starebbe ripartendo, facendo ritorno in Inghilterra, al West Brom, attualmente in piena zona play off per salire in Premier League con 48 punti.