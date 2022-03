Sabato la doccia fredda, quando tutti hanno appreso che Brozovic, nonostante gli esami strumentali avessero dato esito negativo, non avrebbe precauzionalmente preso parte alla trasferta di Torino. Ansie giustificate in seguito dalla prestazione offerta dalla squadra privata del croato. Ma per Inzaghi arriva una buona notizia, Marcelo Brozovic è pronto per la sfida di sabato contro la Fiorentina, il calciatore sta bene e sarà regolarmente in campo.