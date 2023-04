Buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi che, in vista della prossima giornata di campionato contro il Monza, ritrova pienamente Hakan Calhanoglu tra i calciatori a disposizione. Il centrocampista turco ha svolto interamente coi compagni la seduta di allenamento prevista ad Appiano Gentile nella mattinata di oggi e spetterà ora al tecnico piacentino valutare la possibilità di impiegarlo in corsa in occasione del match di sabato sera.



LA SCELTA DI INZAGHI - Calhanoglu, che si è infortunato in occasione della partita disputata con la sua nazionale contro la Croazia lo scorso 28 marzo e che ha saltato gli ultimi due appuntamenti di Serie A contro Fiorentina e Salernitana, oltre all'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, ha definitivamente superato i postumi della distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Sarà dunque impiegabile per il match di campionato contro il Monza, per poi candidarsi per una maglia da titolare per la nuova sfida al Benfica di mercoledì prossimo.