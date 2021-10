Lazio-Inter sarà il primo big match dell'ottava giornata di Serie A e sabato alle 18 all'Olimpico di Roma andrà in scena una gara ricca di intrecci passati, presenti e futuri, ma anche di succosi retroscena. Simone Inzaghi è ovviamente la cima della piramide ma fra le tante sottostorie di questa partita c'è anche quella che riguarda Sergej Milinkovic-Savic.Il centrocampista serbo, infatti, quando vede i colori nerazzurri vede rosso e si infiamma. Sono infatti giàA questo si aggiunge anche un assist e un bilancio complessivo che vede il conto delle vittorie fermarsi a 6 a fronte di 2 pareggi e 6 sconfitte, ma anche due eliminazioni su 2 inflitte agli interisti in Coppa Italia (entrambe ai quarti di finale).Un ruolino di marcia in grande equilibrio fra i club, ma in cuiche hanno sempre messo in difficoltà il centrocampo nerazzurro. L'ex GenkCompleto sia dal punto di vista tecnico che fisico, non si è mai fermato nel suo percorso di crescita fino a diventaree ora leader di quello di Sarri che da lui, tuttavia, pretende sempre di più.a che più volte si è seduto attorno a un tavolo con Claudio Lotito per provare una trattativa che portasse il serboMilinkovic-Savic per Marotta rimane un sogno, per l'Inter un incubo e in vista della sfida di sabato anche per il suo ex allenatore, Simone Inzaghi, ci sarà da lavorare per creare una gabbia più efficace di quelle messe in atto in passato.