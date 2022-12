Iniziano lentamente a rientrare i calciatori interisti che hanno preso parte al Mondiale in Qatar. Questa mattina è stata la volta dei due olandesi, Dumfries e de Vrij, che hanno ripreso il lavoro ad Appiano Gentile. Procede bene anche il lavoro in gruppo di Romelu Lukaku, che come obiettivo ha quello di farsi trovare in forma per la sfida contro il Napoli.