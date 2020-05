Un nuovo rinnovo per proteggere la porta dell'Inter e per raggiungere prestigiosi traguardi. Samir Handanovic ha messo nel mirino due leggende nerazzurre come Zenga e Pagliuca, questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Al portierone sloveno, il prolungamento permetterà di puntare Zenga come più presente in campionato con la maglia nerazzurra nel ruolo. Sono 328 gettoni contro i 279 di Handanovic. Un traguardo che può essere tagliato ultimando questa stagione e giocando la prossima praticamente per intero. Zenga ha vinto in Italia e in Europa con l'Inter, dovendo però aspettare quasi lo stesso periodo di permanenza nerazzurra di Handanovic – sette anni nel caso dell'Uomo Ragno – per riempire il palmares. Con Pagliuca, invece, l'attuale portiere nerazzurro ha ingaggiato un duello sui rigori parati: il prossimo, per lo sloveno, sarà il 31esimo e gli consentirà di agganciare il primo posto nella storia della serie A. Quello respinto a Muriel contro l'Atalanta, in gennaio, è stato nella serata in cui l'Inter poteva godersi per l'ultima volta la leadership solitaria della classifica. Handanovic – che nello scorso campionato ha ottenuto il premio della Lega Serie A come miglior portiere – in questa stagione è anche riuscito a sfondare il muro dei 100 clean-sheet, a una sola lunghezza da Buffon”.