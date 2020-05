Slitta il rientro in campo dell’Inter. La squadra di Antonio Conte non tornerà ad allenarsi domani, come inizialmente previsto. Questa mattina l’Ufficio per lo Sport della presidenza del Consiglio ha pubblicato una guida sulla ripresa degli allenamenti, che prevede che vengano effettuati un esame clinico e un tampone, per avere certezza di non aver contratto il coronavirus. L’Inter ha quindi deciso di far svolgere prima le visite mediche a tutta la rosa, solo dopo si partirà con gli allenamenti. Appiano Gentile resterà chiuso anche martedì, ma potrebbe riaprire tra mercoledì e giovedì.