L'Inter è in pole position per Kumbulla dell'Hellas Verona, pronto a sostituirlo con Magnani del Sassuolo. Sempre secondo Tuttosport, a breve è in programma una riunione con la dirigenza del Parma per discutere di un altro difensore: Matteo Darmian. Una pista parallelela e non alternativa a Kumbulla: se dovesse sfumare l'arrivo di quest'ultimo sempre nel mirino della Lazio, Conte virerebbe su Izzo del Torino, cercato anche da Roma e Fiorentina. Il sacrificato sul mercato in uscita sarà Skriniar, richiesto dal Tottenham di Mourinho, pronto a offrire in cambio il centrocampista francese Ndombele.