Altri due rinforzi in arrivo per la Lazio: sono alle battute finali le trattative per l'attaccante kosovaro Muriqi (al Fenerbahce 18 milioni di euro) e per l'esterno sinistro franco-algerino Fares della Spal, a cui andranno 6-7 milioni più un giocatore tra Palombi, Lombardi e Kiyine. Per il centrocampo è sempre caldo il nome dello svincolato Bonaventura, mentre in attacco oltre a Muriqi potrebbe arrivare anche lo spagnolo Mayoral.



Simone Inzaghi aspetta anche un nuovo difensore. L'Inter è in vantaggio su Kumbulla dell'Hellas Verona, così le attenzioni dei biancocelesti si sono spostate sul sudcoreano Kim Min-Jae, che gioca in Cina nel Beijing Guoan: ha 24 anni e costa circa 15 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa piacciono anche due 22enni dell'Ajax: l'argentino Lisandro Martinez e il messicano Edson Alvarez.