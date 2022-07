A inizio mercato in sede all'Inter c'era stato un incontro con gli agenti di Destiny Udogie, esterno sinistro dell'Udinese. Una pista mai approfondita, ma che oggi sta tornando di moda. Secondo la Gazzetta dello Sport, con il jolly Darmian che si può spostare su entrambe le fasce, se dovesse partire Dumfries sarebbe proprio il terzino dell'Italia Under 21 il candidato ideale per sostituirlo. Su Udogie c'è l'interesse anche di Lazio e Juve.