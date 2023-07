L'Inter lavora a un altro colpo in difesa e, dopo aver visto sfumare Azpilicueta è tornata con forza su un vecchio obiettivo di mercato. Si tratta di Merih Demiral, ex difensore della Juve e oggi all'Atalanta, ma pronto a dire addio esattamente come 6 mesi fa quando, nelle battute conclusive del mercato invernale, il mancato addio di Skriniar bloccò il suo arrivo nella Milano nerazzurra.