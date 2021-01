All'Inter e a Conte servirebbe un rinforzo a centrocampo e l'argentino Paredes, spiega la Gazzetta dello Sport, sarebbe perfetto.



“Lì in mezzo un dato risalta più degli altri: solo 5 gol arrivano dalla mediana, mentre la Roma, rivale di domani, ne ha fatti 17. Non avrà certo fiuto sopraffino per il gol (13 tra Russia e Italia, 0 in Francia), ma Paredes amplierebbe il ventaglio per Conte: anche per questo, va tenuto d’occhio fino a fine mercato. La quarta punta, invece, è l’altra priorità, anche se meno stringente per il tecnico: pazienza se perfino Sanchez a Marassi abbia fatto rimpiangere Lukaku. Per riempire l’ultima casella, occorrerebbe sbloccare la situazione (piuttosto statica) di Pinamonti, intrigato dal Benevento: difficile arrivare a Gervinho, il preferito di Conte come vice-Romelu, mentre Pellè e Eder, in uscita dalla Cina, sono low cost da cogliere eventualmente più in là”,