Samuel, Maicon, Nainggolan... Inter-Roma, se in campo scendessero gli ex? Tra i pali ci sarebbe Peruzzi, in mezzo al campo Pizarro, Nainggolan e Di Biagio. E quanta classe in attacco. In panchina? L'attuale tecnico giallorosso, José Mourinho. Ecco la top 11 dei calciatori che hanno vestito la maglia nerazzurra e giallorossa.