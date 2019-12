Un venerdì di spettacolo: alla vigilia di Sant'Ambrogio, i riflettori di Milano si accendono tutti su San Siro, dove la capolista Inter ospita la Roma, alla ricerca di importanti punti per la Champions. I nerazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive e, con i tre punti, volerebbero a +4 sulla Juve, mettendole pressione in vista della gara di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. I giallorossi, senza l'infortunato Edin Dzeko, cercano il momentaneo sorpasso sui cugini biancocelesti al terzo posto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Due a uno: è questo il risultato finale di quattro delle ultime cinque vittorie dell'Inter. I nerazzurri, tuttavia, hanno subito gol in 11 delle ultime 13 gare ufficiali. Conte potrà contare sull'apporto di San Siro: al Meazza, cinque vittorie su sette in Serie A. Buon momento anche per la Roma di Fonseca: giallorossi reduci da cinque vittorie nelle ultime sei uscite in campionato. Esclusa la sfida di Marassi contro la Samp, nelle trasferte terminate con un pareggio o una vittoria la Roma ha sempre segnato per prima. Negli 86 precedenti a Milano, sono 44 le vittorie nerazzurre, 15 quelle giallorosse e 27 i pareggi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter: Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku



Roma: Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo​



