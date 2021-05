Notizie positive per Fonseca in vista dell'impegno di domani sera con l'Inter. Ieri sia Villar che El Shaarawy hanno ricominciato a lavorare insieme al gruppo e saranno convocati: il Faraone si è lasciato definitivamente alle spalle i problemi muscolari, da giorni si sente pronto e, per dimostrarlo al tecnico, si è reso protagonista dell'allenamento con un gran gol segnato in partitella. Segnali positivi anche da Carles Perez, che sarà valutato nuovamente prima della seduta di oggi. Ancora out Smalling, Spinazzola, Veretout, Pau Lopez, Zaniolo e Diawara.