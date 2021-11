Se Vidal e Sanchez decidessero di lasciare l'Inter, avrebbero le porte aperte per un futuro in Brasile. È quanto afferma l'ex fenomeno nerazzurro, Ronaldo. Queste le sue parole riportate da latercera.com.



"Alexis e Vidal sono due ottimi giocatori. Si è molto parlato di una squadra brasiliana pronta a prendere Vidal. Se decidono che la loro esperienza europea è finita, in Brasile hanno le porte aperte”.