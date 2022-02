Simone Inzaghi non ci sta ed esprime tutto il disappunto per il derby perso a DAZN: "Penso che questo sia il calcio. Una partita dominata in lungo e in largo ma non siamo riusciti a fare il secondo gol. La rete dell'1-1 ci ha innervositi, non siamo stati lucidi. Ma dobbiamo esserlo adesso, come è successo con la Lazio ho visto una partita a senso unico per settanta minuti. Abbiamo preso quel gol strano, i ragazzi si sono innervositi. Probabilmente c'era un fallo netto su Sanchez, c'è rammarico. Ho visto un derby a senso unico a differenza dell'andata che era stato più aperto".