Intervistato da Mediagol.it, l'ex direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini, ha espresso la propria opinioni sulle cessioni di Hakimi e Lukaku.



"Con le cessioni di Lukaku e Hakimi, i manager che lavorano sono riusciti a produrre plusvalenze reali e non fittizie. L'Inter si è trovata in un momento in cui ha avuto la necessità di realizzare queste plusvalenze e quindi credo fossero mosse imprescindibili, i ragazzi sono comunque stati sostituiti degnamente e spero che i nerazzurri possano avere una buona dose di fortuna".