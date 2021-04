Intervistato da Sport Mediaset, l'ex tecnico di Milan e Nazionale, Arrigo Sacchi, elogia le qualità dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte.



"Antonio è un grandissimo allenatore, oggi le ripartenze dei nerazzurri sono micidiali. Cosa manca per lo step in Europa? Non è ancora arrivato a coinvolgere nella fase difensiva come nella fase offensiva tutti gli undici giocatori: quando ci riuscirà, diventerà dura per tutti. Conte dà la vita per il calcio".