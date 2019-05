Si preannuncia un'estate molto calda lungo l'asse di mercato che corre tra Inter e Genoa.



I due club, da sempre molto vicini in fatto di scambio di calciatori , potrebbero imbastire prossimamente molte altre operazioni. Una di queste, secondo quanto ricorda questa mattina Tuttosport, potrebbe prevedere il ritorno nel capoluogo ligure di Eddie Salcedo.



Cresciuto nel settore giovanile rossoblu dopo aver debuttato in Serie A ad appena 16 anni nell'autunno 2017, la scorsa estate l'attaccante classe 2001 era passato in prestito oneroso ai nerazzurri nell'ambito della stessa operazione che ha visto Ionut Radu compiere il percorso inverso.



Ora la dirigenza lombarda starebbe pensando di riscattare interamente il cartellino dell'italo-colombiano, garantendo alle casse del Genoa 18 milioni di euro. Nel frattempo però l'Inter rimanderebbe Salcedo temporaneamente a Pegli, in modo da fargli fare un po' di esperienza in un ambiente che conosce molto bene.