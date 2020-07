L'Inter vista contro il Verona è una squadra che ha peccato in presunzione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ecco, forse presuntuoso è stato l’approccio alla gara: mentre tutti pensavano di vedere il fuoco negli occhi dei giocatori dopo l’umiliante k.o. interno col Bologna, la realtà ha raccontato tutta un’altra storia e ha sorpreso in negativo. Per la seconda trasferta consecutiva l’Inter ha regalato un tempo all’avversario: al via la squadra di Conte è sembrata timida, impacciata, confusa. E il gol di Lazovic al 2’ è stata la fotografia del momento. Solo che l’imbarazzo è durato per tutto il primo tempo e ha fatto salire alle stelle la tensione sulla panchina nerazzurra, tanto da spingere Conte a prendersela anche con il collega rivale”.