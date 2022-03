PAGELLE INTER

PAGELLE SALERNITANA

Un solo intervento, sul colpo di testa di Djuric.Il più disciplinato, sempre al posto giusto.Fuori posizione per coprire l’avanzata di Bastoni, lascia anche lui la difesa sguarnita sull’unica occasione per la Salernitana. Per il resto non sbaglia niente su Djuric.(Dal 17’ s.t.L’Inter mantiene il pallino del gioco e lui deve fare poco e niente).Inizia a tornare sui suoi livelli. Partecipa alla manovra e non lascia passare nulla in difesa.Chiude un po’ in ritardo la diagonale e Kastanos quasi manda in porta Djuric. Per sua fortuna, l’accorrente Verdi spreca un’occasione clamorosa. Poi inizia a macinare chilometri e distruggere chiunque provi a fermarlo. Suo l’assist per il quinto gol di Dzeko.Come se il suo obiettivo fosse far segnare Lautaro, e allora prima un gran lancio che lo manda a colpire (la traversa) al volo di sinistro, poi il filtrante da trequartista per il diagonale dell’argentino che vale l’1-0. Poco dopo trova ancora l’argentino libero in mezzo all’area, ma l’attaccante liscia al momento dell’impatto. Finisce qui? Niente affatto, palla in profondità per lo scatto del “Toro” e 2-0. Prestazione d’orgoglio dopo le critiche ricevute soprattutto nell’ultima settimana.L’avvio è un po’ timido, con un pallone perso, poi prende le redini del gioco e inizia a proporre il suo calcio.(Dal 26’ s.t.Gestisce con serenità, e ci mancherebbe altro…)Un grande esterno mancino a premiare l’inserimento di Lautaro e la costante presenza nelle trame di gioco.(Dal 17’ s.t.Entra con buon piglio, anche perché le sue uscite fuori dal campo hanno iniziato a metterlo in cattiva luce agli occhi dei tifosi e San Siro non perdona. Si arma della giusta concentrazione).Al posto di Perisic, sulla sinistra, offre la solita prestazione priva di sbavature. Sinistra o destra, poco conta, quando chiamato in causa risponde sempre nel migliore dei modi.(Dal 17’ s.t.Ci mette un attimo a prendersi l’Inter e a mostrare quanto il suo dominio fisico sarà importante per Inzaghi. Suo l’assist per il poker di Dzeko, a pochi minuti dall’ingresso in campo).: Si muove bene in coppia con Lautaro e la vera notizia della serata è questa. Protegge tanti palloni, fa salire la squadra e mette in porta due gol, il quarto e il quinto.(Dal 29’ s.t.Gli capita una buona occasione, che si crea con un buon movimento, ma il diagonale finisce a lato).Finalmente! Il Toro si sblocca in una serata cruciale per l’Inter e si porta il pallone a casa con una tripletta che per qualche sera lo farà finalmente dormire tranquillo.Contro l’ultima della classe, l’Inter domina in lungo e in largo. Non era scontato, visto il momento, fisico e mentale della squadra. La reazione arriva nel momento giusto.Sui primi due gol nerazzurri non può far altro che raccogliere la palla dal sacco. Il terzo centro nerazzurro arriva su una conclusione ravvicinata ma centrale, che non lo trova abbastanza pronto nei riflessi. Poi arrivano anche il quarto e il quinto, entrambi di Dzeko, da due passi.Mai un affondo degno di nota e soffre non poco le avanzate di Darmian. Bruciato da Dzeko per il gol del 5-0.(Dal 26’ s.t.Esterno a sinistra, non riesce ad arginare il dominio di Dumfries).Letteralmente aggirato da Lautaro nel gol del vantaggio nerazzurro. Colpevole anche sul terzo gol dell’argentino, che in area di rigore gli prende il tempo e brucia Sepe.Che dormita sull’attacco alla profondità di Lautaro, che però colpisce la traversa. Mal posizionato anche sul raddoppio dell’argentino.Nel primo tempo sbroglia un paio di pericoli con ripiegamenti tutta corsa e generosità, prima su Dzeko e poi su Dumfries, salvando un gol fatto. Tenta il recupero in extremis anche su Lautaro, ma questa volta la buona volontà non basta e l’argentino fa il 2-0. La sua prestazione cala costantemente di tono e l’Inter prende campo anche dalla sua parte senza troppi problemi.In mezzo al campo la Salernitana è pochissima roba e l’Inter domina in lungo e in largo. Lui non può che affondare, come il suo compagno di reparto.Coulibaly ha almeno qualche acuto d’orgoglio, lui neanche quello.(Dal 26’ s.t.: Entra quando non c’è più niente da fare e nulla fa).Si vede solo quando ammonito per un’entrata in ritardo su Darmian.(Dal 15’ s.t.In campo c’è solo l’Inter e quando lui entra, i nerazzurri imperversano. Tocca due palloni).Un lampo dopo 6’ minuti di gioco, quando pesca perfettamente in profondità Djuric. Poi null’altro.(Dal 38’ s.t.Al pronti via si fa trovare con le gambe tremanti ad un passo dalla porta di Handanovic e con lo specchio a sua totale disposizione spara alto. Si porta dietro il peso dell’errore fin quando Nicola decide di sostituirlo.(Dal 15’ s.t.Con il suo ingresso in campo l’Inter non smette di arare le fasce e nonostante la freschezza del subentrato, soccombe).Fa a sportellate con la forzuta difesa nerazzurra e con quel fisico riesce anche a dire la sua. Gli arrivano pochissimi palloni giocabili, offre a Verdi un assist da spingere in rete e impegna Handanovic con un colpo di testa.Certo, non sono queste le partite da vincere per la salvezza, ma un 5-0 pesa nelle gambe e nella testa.