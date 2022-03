Inter-Salernitana (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è l'anticipo che apre la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno. I nerazzurri, che non segnano un gol da quattro partite, vogliono tornare all'appuntamento con i tre punti per passare almeno una notte da primi in classifica aspettando il posticipo di domenica sera Napoli-Milan e senza dimenticare la trasferta da recuperare a Bologna.



LE ULTIME - Simone Inzaghi medita di far rifiatare De Vrij, Calhanoglu e Perisic: al loro posto pronti gli italiani Ranocchia, Gagliardini e Darmian.

Dall'altra parte Nicola deve fare a meno degli indisponibili Gyomber, Strandberg, Schiavone e Ribery.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.



SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All. Nicola.