Dare continuità in campionato. Dopo il successo contro il Sassuolo e il pareggio di Barcellona, l'Inter vuole ripartire contro la Salernitana, avversaria al Meazza alle 12.30. Inzaghi in attacco si affida ancora a Lautaro-Dzeko, Nicola punta sulla voglia di rivalsa dell'ex Candreva. Nello scorso campionato, l'Inter ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana per 5-0, diventando la prima squadra a battere con più di 4 gol di scarto una singola avversaria per due incontri consecutivi dalla stessa Inter nel 1999 contro il Lecce.



FORMAZIONI UFFICIALI



Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko



Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.



