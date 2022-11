In Qatar, via Kuwait. Il Belgio domani inizierà ufficialmente la sua avventura mondiale, sull'aereo per Kuwait City ci sarà Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter resta in dubbio per il Mondiale, ma per il momento parte con il gruppo, la decisione finale sulla sua presenza verrà presa solo 48 ore prima del match d'esordio contro il Canada, in calendario il 23 novembre. Lo staff medico dei Diavoli Rossi ha infatti deciso di non effettuare la la risonanza magnetica prevista per oggi, rimandandola a domenica o lunedì. L'obiettivo è vedere Big Rom sul campo, valutare il suo lavoro e i suoi progressi. In allenamento, non in partita.



LOTTA CONTRO IL TEMPO - Lukaku infatti non giocherà l'amichevole con l'Egitto, prevista il 18 novembre al Jaber Stadium, guarderà il compagni dalla panchina. Nessun rischio andrà preso: per due settimane ha lavorato in patria con il fisioterapista della nazionale, Lieven Maesschalk, sa che il tempo delle decisioni si avvicina, non ci possono essere errori. La ricaduta alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro non è ancora completamente alle spalle, quella di Lukaku è una lotta contro il tempo. Se resterà nei 26 difficilmente sarà in campo il 27 novembre con il Marocco, più facile vederlo contro la Croazia, l'1 dicembre.