Sembra destinato a naufragare prima ancora di salpare lo scambio tra Inter e Genoa per i cartellini di Matteo Politano e Andrea Pinamonti.



A far fallire sul nascere la trattativa che avrebbe potuto concretizzarsi nel prossimo mercato di gennaio sarebbero soprattutto le remore mostrate dall'esterno nerazzurro nel trasferirsi in Liguria. Politano non gradirebbe il fatto di ritrovarsi a giocare da una squadra in lotta per lo scudetto ad una invischiata in piena corsa per non retrocedere. Un grande balzo all'indietro che evidentemente l'ex Sassuolo non intende affrontare.



Inoltre anche la dirigenza rossoblù, già alle prese con il grave infortunio di Kouame, non sarebbe del tutto convinta di cambiare in toto quello che fino ad oggi è stato il suo reparto avanzato.



Lo riferisce BlastingNews.com.