ha dichiarato: "Non arrivavamo da favoriti, anche perché la Roma ha fatto una grande stagione e ha una rosa importante. Ma quando fai risultato per 17-18 partite consecutive e arrivi secondo in campionato vuol dire che la squadra è in crescita. Questo è merito del lavoro di Chivu, che ha anche plasmato ragazzi molto giovani. Questo all'inizio della stagione ha comportato fatica, ma poi siamo cresciuti. Se negli ultimi 7 anni fai 4 finali significa che ci sei sempre. Si può vincere o meno, ma c'è grande continuità e questo è merito di chi lavora nel settore giovanile".ha iniziato con noi e ha fatto tutta la trafila. Anche quest'anno si è sicuramente evoluto durante il percorso. Ho sempre detto che ha tutte le possibilità di essere anche un grandissimo allenatore, ma soprattutto è una grandissima persona. Ha dato sempre l'esempio a tutti i ragazzi che ha allenato e anche quest'anno bisogna ringraziarlo anche per i risultati".. Il nostro è avere sempre prospetti da offrire alla dirigenza, visto che poi vengono gestiti nel migliore dei modi. Penso ci siano ragazzi giovani e pronti. Quali? Giusto che queste valutazioni vengano fatte dall'alto"."Ogni giocatore deve fare il suo percorso. C'è chi anticipa, chi matura più tardi. Non dimentichiamo che tanti sono arrivati dall'estero e che tanti sono arrivati durante il Covid. Ancora di più ora bisogna avere pazienza. Poi è il campo che parla e siamo noi a doverli mettere nelle condizioni per rendere al meglio. Il tempo dirà chi è pronto. Oggi mancavano altri giocatori. Abbiamo vinto con giocatori del 2005".in questo. Gli vogliamo bene, ha scelto di proseguire la sua carriera altrove. E' un ragazzo che merita ogni bene e lo sottolineano le sue prestazioni allo Zurigo"."La stella? Aver vinto questi scudetti è la dimostrazione che il lavoro c'è. Stella o non stella sappiamo che portiamo addosso il nostro logo e che ci guida Facchetti con la sua immagine al centro sportivo. Quello per noi è motivo di orgoglio".