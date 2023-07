. Parole del direttore dell’area tecnica dell’Udinese Federico Balzaretti.È pole position – direbbe qualcuno – con(valutata 10 milioni di euro). Il tedesco si appresta dunque a diventare il prossimo colpo di Marotta e Ausilio che hanno dovuto battere, nel corso dei mesi, la concorrenza di vari club (oltre alle sirene della Premier League)., senza mai affondare il colpo vista la precedente insicurezza sul futuro del polacco Zielinski, che ha poi ddeciso di rinnovare con i campani e legarsi ancora alla piazza campione d’Italia.. Campo libero dunque all’Inter che ha superato, però, la concorrenza di altre tre top squadre di Serie A.In casa Lazio urge sempre trovare un sostituto di Milinkovic-Savic. Con la pista Zielinski avviata al tramonto, i biancocelesti hanno virato sulla giovane stella nascente del calcio russo Arsen Zakharyan., con Sarri stregato dall’ottima ultima stagione disputata in Friuli, condita da 5 reti e 4 assist, e con l’agente Rafaela Pimenta che aveva incontrato i vertici biancocelesti, anche per parlare di Marcos Leonardo. Nulla da fare anche nella Capitale e lo stesso discorso si può applicare alla Vecchia Signora.Sul profilo del 21enne trequartista si sono mossi, in tutti questi mesi, vari top club del campionato di Serie A.Il talento di casa friulana è stato definito come pronto al grande salto di qualità e ad affrontare una nuova avventura in una big italiana, specialmente dopo l’ingresso nella scuderia di Rafaela Pimenta.Serviva cedere però, prima di poter passare dalle parole ai fatti ed anche la Juve, quindi, è rimasta spiazzata dall’accelerazione della dirigenza nerazzurra.Nessun derby di mercato qui come per Thuram, sia chiaro, anche perché, come a più riprese specificato,, seppur il giocatore di origine tedesca fosse tra quelli da visionare e tenere d’occhio, viste le caratteristiche ideali sia al nuovo corso sia agli schemi di Stefano Pioli. La carta Moncada – che già due anni fa voleva portarlo al Milan dal Lipsia – poteva essere un elemento per impostare una trattativa, in realtà, mai nata veramente con la famiglia Pozzo.