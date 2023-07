è stato chiaro nel far capire a più riprese quello che, nella testa dei dirigenti, dovrà essere l'ultimo grande colpo di una campagna acquisti partita alla grande, ma poi lentamente arenatasi su scogli più importanti come quelli del portiere e del centravanti. Servirà, per usare le parole del direttore sportivo Piero, "agevolare l'uscita di altri giocatore validi e ancora in rosa" uno su tutti Stefanoche sta provando a giocarsi in questo precampionato tutte le sue chance per rimanere a Milano., con tanti profili che sono stati valutati e proposti, ma con un unico grande obiettivo che già da tanto tempo piace a tutti in società:Il centrocampista serbo-tedesco classe 2002 oggi non è considerato fra i cedibili della società friulana che è forte di un contratto inAndrea Sottil che l'anno scorso lo ha centellinato quest'anno ha in programma di utilizzarlo a pieno regime per completare la sua esplosione al 100%. E in questo inizio di stagione, nel precampionato dei bianconeri, Samardzic sta iniziando ad ingranare offrendo prestazioni di alto livello come quella della vittoria per 2-1 contro il Lipsia decisa qualche giorno fa proprio da un suo super gol.Samardzic non è fra i giocatori cedibili, ma come sempre,. E la valutazione fatta per il centrocampista che ha scelto la Serbia per il suo futuro è di. Non trattabili, ma abbassabili con l'inserimento di contropartite gradite e il club friulano già da tempo ha messo gli occhi su(l'anno scorso alla Reggina) su cui però l'Inter non vorrebbe perdere il controllo. Uno stallo dettato anche dalla necessità del club di giostrare al meglio il risicato budget concesso da Zhang dopo l'addio di Onana (e l'acquisto di Frattesi ndr.) e che sta permettendo ad altri club come Napoli e Lazio (la Juve ha virato su Kessie) di inserirsi nella corsa e con maggiore disponibilità economica per chiudere l'affare. Il tempo c'è, ma non è infinito, l'Inter deve fare la sua mossa.