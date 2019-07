A breve Marco Pompetti diventerà un nuovo calciatore della Sampdoria. Il centrocampista classe 2000, fortemente voluto dal tecnico Di Francesco, si trasferirà in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati e controriscatto per i nerazzurri. Domani Inter e Sampdoria si incontreranno per definire l'operazione.