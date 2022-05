L'Inter non ha il suo destino tra le mani ma credere ancora nello scudetto. Secondo La Gazzetta dello Sport è tutto esaurito al Meazza per la sfida di domenica contro la Sampdoria. La conferma del sold-out arriva direttamente dalla biglietteria. Da qualche giorno non è più possibile acquistare il tagliando per la sfida contro i blucerchiati.