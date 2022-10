E' Luca Massimi della sezione di Termoli l'arbitro chiamato a dirigere la sfida tra Inter e Sampdoria. Ad accompagnarlo gli assistenti Galetto e Massara, mentre il VAR è Nasca. Come sempre, analizzeremo nel dettaglio gli episodi salienti della partita attraverso la nostra MOVIOLA LIVE.



11' FERMATO LAUTARO, MA C'E' UN GIALLO - Il primo episodio del match è piuttosto curioso: l'attaccante dell'Inter arriva al cross dopo essere stato messo in movimento da una rimessa laterale di Dumfries e, al termine di un'azione che porta al tiro Dimarco, l'arbitro Massimi sembra segnalare una posizione di fuorigioco su segnalazione dell'assistente Massara. Un fuorigioco che sarebbe inesistente considerando che l'argentino riceve palla da una rimessa, per l'appunto. Lautaro protesta nei confronti del direttore di gara, che se la cava spiegando che in realtà era stato ravvisato come il pallone fosse oltre la linea di fondo al momento del traversone. Restano i dubbi.



19': ammonizione per Yepes, che sgambetta Barella. Due minuti dopo, l'Inter reclama per il secondo giallo al giocatore dopo un altro contatto con Barella. Nessun provvedimento.