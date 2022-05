(domenica 22 maggio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in. Per confermarsi campioni d'Italia, i nerazzurri sono obbligati a vincere e a sperare nella sconfitta del Milan, impegnato sul campo del Sassuolo.- Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa a disposizione e schiera la formazione tipo.Dall'altra parte Giampaolo sostituisce lo squalificato Colley con il giapponese Yoshida al centro della difesa. Assenti gli indisponibili Giovinco, Gabbiadini, Supryaga e Sensi, mentre Candreva gioca titolare così come l'altro ex di turno Skriniar.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.