La stagione dell'Inter è a un bivio con la settimana che vedrà prima il Derby contro il Milan e poi le sfide in trasferta contro Barcellona e Lazio che potranno indirizzare una stagione che, almeno fino ad oggi, si è rivelata entusiasmante per i tifosi nerazzurri. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha saputo tenere il proprio pubblico vicino alla squadra e i risultati del botteghino stanno premiando gli sforzi fatti in estate dalla proprietà.



PRESENZE RECORD - San Siro è nerazzurro, almeno nelle gare in cui l'Inter difende in casa i propri colori. Il dato sugli abbonamenti è il migliore d'Italia e in questo inizio di stagione è stata registrata una presenza media allo stadio che supera i 60mila tagliandi. Per un incasso che finora è stato positivo anche e soprattutto in ottica bilancio.



ALTRI 12 MILIONI IN 3 GARE - Nelle prossime 3 gare che l'Inter giocherà fra le mura del Meazza l'incasso è già previsto da record. Due sold out sono già assicurati sia nel derby che contro il Barcellona e anche la prevendita contro il Genoa sta procedendo a ritmi spediti. Per un incasso che, secondo il Corriere dello Sport, toccherà quota 12 milioni di euro in sole 3 gare. Le casse e il bilancio sorridono, ora tocca alla squadra far sorridere e premiare i suoi tifosi.