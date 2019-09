Alexis Sanchez, nuovo attaccante dell'Inter, parla alla BBC del suo passato al Manchester United: "Sono molto felice di aver vestito la maglia dello United. L'ho sempre detto. E' il club che ha vinto di più in Inghilterra. Quando sono andato all'Arsenal è stato fantastico, ma all'epoca lo United stava crescendo, stavano comprando giocatori per vincere. Volevo unirmi a loro e vincere tutto. Non mi pento di esserci andato".



SUL CILE - "Penso di essere felice quando gioco per la mia squadra nazionale".



SULL'ADDIO - "Sono stato felice anche al Manchester United, ma ho sempre detto ai miei amici che volevo giocare. Se mi avessero lasciato giocare, avrei fatto del mio meglio".