Nome nuovo nella trattativa che può trattenere Alexis Sanchez all'Inter. Come riporta fichajes.com, infatti, i nerazzurri sono pronti a inserire Ivan Perisic nei dialoghi con il Manchester United: il croato non è stato riscattato dal Bayern Monaco, che vuole ritrattare i termini pattuiti la scorsa estate. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, Perisic può finire allo United.