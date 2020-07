L'Inter ha fretta, per il futuro di Alexis Sanchez sta diventando una corsa contro il tempo. Il 5 agosto, giorno della sfida in Europa League con il Getafe, scadrà il prestito del Niño Maravilla e se l'intenzione dei nerazzurri è di trattenere il cileno, la trattativa con il Manchester United non è semplice: no al prolungamento del prestito da parte dei Red Devils al momento, restano dieci giorni a Marotta e Ausilio per trovare una soluzione.



LA SITUAZIONE - I dialoghi continuano e gli inglesi, sottolinea La Gazzetta dello Sport, spingono in una direzione chiara: l'acquisto a titolo definitivo di Sanchez da parte dell'Inter. E il prezzo è già fissato: lo United chiede 20 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, una cifra che Suning punta ad abbassare fino a 10-15 milioni. Elevato anche l'ingaggio da 12 milioni a stagione di Sanchez, ma sotto questo punto di vista si punta a risolvere spalmando l'ingaggio e sfruttando il decreto crescita di Renzi che offrirebbe uno sconto del 30% sui soldi da versare. Ma il tempo stringe: Inter-Sanchez, il futuro in 10 giorni.