Un'Inter convincente, con un Stefano Sensi in più. Con il successo di Genova l'Inter ha ritrovato gioco e secondo posto, una buona notizia per Antonio Conte che presto potrà contare anche sul centrocampista di Urbino, ormai vicino al rientro. Oggi o al massimo a inizio della prossima settimana il 24enne esploso con il Cesena tornerà in gruppo, l'obiettivo è quello di giocare qualche minuto nelle prossime partite di campionato contro Napoli e Atalanta, per poi essere una risorsa in Europa League contro il Getafe. Sensi vuole finire da dove aveva iniziato, vuole sentirsi protagonista, vuole lasciare il segno come nella prima parte della stagione (3 gol e 4 assist in 12 partite), prima che gli infortuni lo costringessero ai box.



SCELTA FATTA - Conte non vede l'ora di riaverlo nelle rotazioni, conta su di lui per questo finale di stagione e per la prossima, che per l'Inter deve essere quella del salto di qualità. Il futuro di Sensi è scritto, dopo il 31 luglio sarà ancora nerazzurro: Marotta lo riscatterà dal Sassuolo, resta solo da trovare l'intesa sulle modalità di pagamento dei 20 milioni pattuiti. Un incontro ci sarà subito dopo la fine del campionato. A centrocampo partiranno Borja Valero e Vecino, non Sensi. Un 'nuovo acquisto', che sogna in grande con l'Inter e con la Nazionale, con la quale vuole giocare l'Europeo da titolare.